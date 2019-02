Το νέο… όπλο του Λιρόι Σανέ (video)

Ο νεαρός Γερμανός άσος που στο ξεκίνημα της καριέρας του φημιζόταν κυρίως για την ταχύτητά του και για την ικανότητά του στο παιχνίδι ένας με έναν, έχει προσθέσει άλλο ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα του, το οποίο πλέον τρομάζει κάθε αντίπαλο.

Ο 23χρονος εξτρέμ εξελίσσεται σε μετρ των στημένων και κόντρα στην Σάλκε σκόραρε με ένα από τα πιο όμορφα φάουλ που έχουμε δει φέτος βάζοντας τρελά φάλτσα στην μπάλα από δύσκολη θέση αφού η μπάλα ήταν στον άξονα και αρκετά μακριά.

Ο Σανέ έχει συμμετοχή σε 8 γκολ της Σίτι (3 γκολ, 5 ασίστ) στις τελευταίες του 7 συμμετοχές με τους πρωταθλητές Αγγλίας σε όλες τις διοργανώσεις.

8 - Leroy Sané has been directly involved in eight goals in his last seven appearances in all competitions for Manchester City (three goals, five assists). Comeback. pic.twitter.com/sqCtmGwW2q