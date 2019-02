Ο 16χρονος Εμεράν πήρε το θρυλικό «7άρι» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ωστόσο, εκτινάσσει τις προσδοκίες στα ουράνια το γεγονός ότι οι ιθύνοντες του συλλόγου έδωσαν στον Γάλλο πιτσιρικά τη θρυλική φανέλα με το 7 στην πλάτη!

Ο Εμεράν που παρουσιάστηκε και επίσημα από τους «Διαβόλους» παρουσία των γονιών του συγκρίνεται σε προσόντα και ποδοσφαιρικό στιλ με τον Λιρόι Σανέ της Μάντσεστερ Σίτι και στην Γιουνάιτεντ πιστεύουν ότι αυτός ο πιτσιρικάς μπορεί να δώσει συνέχεια στην παράδοση των Μπεστ, Μπέκαμ, Ρονάλντο που όλοι τους φόρεσαν και δοξάστηκαν με το νούμερο 7 στην πλάτη.

Ο Εμεράν θα φοράει τη συγκεκριμένη φανέλα με την ομάδα Νέων του συλλόγου, αφού στην πρώτη ομάδα ως γνωστόν το συγκεκριμένο νούμερο ανήκει στον φευγάτο Αλέξις Σάντσες.

Noam Emeran: “Happy and proud to announce my signature in this great club and this great family.” #mufc [Ig] pic.twitter.com/Fesa4DiY5F