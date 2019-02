Η απάντηση του Μαρσέλο στους οπαδούς της Ρεάλ

Ο Βραζιλιάνος είναι μαζί με τον Γκάρεθ Μπέιλ οι δύο που ακούν τις περισσότερες αποδοκιμασίες φέτος για την μετριότατη μέχρι τώρα πορεία της «Βασίλισσας».

Μετά τη νέα απροσδόκητη ήττα από τη Χιρόνα, ο Μαρσέλο βρέθηκε εκ νέου στο στόχαστρο αφού ο Σολάρι αποφάσισε να του δώσει εκ νέου φανέλα βασικού μετά από ένα διάστημα που ο πιτσιρικάς Σέρχιο Ρεγκιλόν είχε πάρει τη φανέλα σπίτι του.

Σελίδα φίλων της Ρεάλ Μαδρίτης έψαξε και βρήκε τα αποτελέσματα με τον Μαρσέλο και με τον Ρεγκιλόν, τα πόσταρε στο Instagram ρίχνοντας την ευθύνη στον Βραζιλιάνο κι αυτός λίγη ώρα μετά απάντησε με σχόλιο: «Είναι δικό μου λάθος. Προχωράμε» έγραψε ο Μαρσέλο που φαίνεται ότι αποδέχεται το μερίδιο των ευθυνών του…

Marcelo responds to Instagram post saying “It’s all my fault. We move on!” pic.twitter.com/vuwhyTFi5u