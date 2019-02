Άρσεναλ: Έρωτας με Παπασταθόπουλο ανήμερα του Αγ. Βαλεντίνου! (video+photos)

Μπορεί να βρίσκεται λίγους μήνες στο Λονδίνο, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος όμως έχει καταφέρει να «κλέψει» τις καρδιές των φίλων της Άρσεναλ με τις εμφανίσεις τους.

Ο τρόπος παιχνιδιού του Έλληνα κεντρικού αμυντικού, αλλά και το πάθος που βγάζει στο παιχνίδι, έχουν εκτιμηθεί δεόντως από τους «κανονιέρηδες» και με αφορμή την ημέρα του Αγ. Βαλεντίνου, θυμούνται ορισμένες στιγμές του Σωκράτη!

«Αυτή την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, βρείτε κάποιον που να σας αγαπάει με τον τρόπο που αρέσει σε αυτό τον τύπο να αμύνεται», αναφέρει στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, η Άρσεναλ!

This #ValentinesDay, find yourself someone who loves you the way this guy loves defending ? pic.twitter.com/y1ss3aeTIb