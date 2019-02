Το «όχι» του «μπιανκονέρο» Μάντζουκιτς στα εκατομμύρια της Κίνας (photo)

Αν και βρίσκεται στη Δύση της καριέρας του και πολλοί παίκτες στη θέση του θα αναζητούσαν ένα καλό τελευταίο συμβόλαιο ο Μάντζουκιτς έδειξε ότι ακόμη αποφασίζει με ποδοσφαιρικά κριτήρια και την καρδιά του.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα Panorama και Corriere di Torino ο Κροάτης επιθετικός είπε «όχι» στην πρόταση της κινέζικης Dalian Yifang η οποία ανήκει η Wanda Group η οποία έχει και το πλειοψηφικό πακέτο της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Η πρόταση παρακαλώ ήταν πολλαπλάσια των απολαβών που έχει ο Μάντζουκιτς στην «Μεγάλη Κυρία» αφού άγγιζε τα 10 εκ. ευρώ ετησίως!

Ο Μάντζουκιτς βρίσκεται στο Τορίνο από το καλοκαίρι του 2015 και έχει προσφέρει στους «μπιανκονέρι» 43 γκολ πανηγυρίζοντας μαζί τους τρία πρωταθλήματα Ιταλίας.

Mario Mandzukic has rejected €10m per-season salary from China & He's ready extend his contract with Juventus until 2022 or 2023. [SportMediaset] pic.twitter.com/qiRRsqXKVt