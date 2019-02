To δώρο του Μέσι στον πρώτο σκόρερ του Asian Cup (vid)

Με τα 9 του γκολ ο 23χρονος επιθετικός της Αλ Ντουχάιλ οδήγησε την Εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του Asian Cup και συνάμα ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά κατακτώντας το Χρυσό Παπούτσι.

Με δικό του εκπληκτικό ψαλιδάκι το Κατάρ άνοιξε το σκορ στον τελικό κόντρα στην Ιαπωνία…

Ο ταλαντούχος επιθετικός ψηφίστηκε επίσης Κορυφαίος Παίκτης της διοργάνωσης και τον περίμενε μια έκπληξη μετά απ’ όλα αυτά.

Ο Λίο Μέσι, που είναι το ίνδαλμα του νεαρού επιθετικού, έστειλε ως δώρο μια υπογεγραμμένη φανέλα της Μπαρτσελόνα συγχαίροντας τον Άλι για την επιτυχία του στο τουρνουά.

Ο 23χρονος άσος που έχει περάσει από την Ακαδημία της βελγικής KAS Eupen και έχει φορέσει επίσης της φανέλες των LASK και CyD Leonesa δεν κρύβει ότι επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη με την Μίλαν να έχει ήδη ενδιαφερθεί για την περίπτωσή του…

Argentinian football superstar Lionel Messi surprised Qatari Asian Cup hero Almoez Ali with a @FCBarcelona jersey signed by him.

