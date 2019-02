Το πουλέν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ψάχνεται στην Σουηδία (photo)

Ο 26χρονος Άγγλος μέσος με καταγωγή από την Τζαμάικα υπήρξε μια φορά και έναν καιρό το πουλέν του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αλλά έμεινε στάσιμος απογοητεύοντας τον σπουδαίο τεχνικό.

Έφυγε από τους «διαβόλους» μόλις σε ηλικία 19 ετών και ακολούθησαν μεταξύ άλλων οι Μπέρμιγχαμ, ΚΠΡ, Γουέστ Χαμ, Κάρντιφ, Λάτσιο ενώ έφτασε μέχρι το Μεξικό για να αγωνιστεί στην Λάτσιο.

Όμως ο Μόρισον δεν μπόρεσε να βρει πουθενά λιμάνι για να αξιοποιήσει το ομολογουμένως τεράστιο ταλέντο του.

Αυτό το ταλέντο για το οποίο ο Φέργκιουσον είχε να λέει! Χαρακτηριστική η ιστορία που αποκάλυψε ο βετεράνος στόπερ της Μάντσεστερ Ρίο Φέρντιναντ από την εποχή που ο Μόρισον έκανε δειλά τα πρώτα του βήματα στην πρώτη ομάδα των «μπέμπηδων»: «Μια μέρα ο Φέργκιουσον κάλεσε εμένα και τον Ρούνεϊ και μας λέει ‘αυτός ο πιτσιρικάς είναι καλύτερος από εσένα όταν ήσουν στην ηλικία του Γουέινι, και από τον Ρίο ακόμη και από τον Ράιαν Γκιγκς΄. Είναι ο καλύτερος πιτσιρικάς που έχετε δει».

Παρ’ όλα αυτά ο Μόρισον βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στην Σουηδία για λογαριασμό της Έστερσουντ και όπως τόνισε με νόημα «είμαι εδώ για να βάλω ξανά σε ανοδική τροχιά την καριέρα μου, είμαι μόλις 26 ετών και θα τα δώσω όλα…»

