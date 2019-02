Ρεάλ Μαδρίτης: Η αντίδραση των παικτών για την κλήρωση με Μπαρτσελόνα

Η κληρωτίδα είχε κέφια και έβγαλε ημιτελικό Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης στο φετινό Copa del Rey!

Οι δύο μισητοί αντίπαλοι θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε δύο συναρπαστικά El Clasico και σύμφωνα με την Marca αυτό ήταν που ήθελαν στην Μαδρίτη!

Το ισπανικό Μέσο αποκαλύπτει ότι οι «μερέγχες» επιθυμούσαν να συναντήσουν τώρα τους εν δυνάμει πρωταθλητές και κυπελλούχους Ισπανίας καθώς θεωρούν ότι έχουν περισσότερες ελπίδες να τους νικήσουν σε διπλά ματς παρά σε ένα μόνο στον τελικό της διοργάνωσης.

Πάντως, το πρόγραμμα των πρωταθλητών Ευρώπης είναι πολύ δύσκολο αφού εκτός από τα δύο παιχνίδια κόντρα στην Μπαρτσελόνα, υπάρχει το ντέρμπι με την Ατλέτικο, τα παιχνίδια του Champions League με τον Άγιαξ καθώς επίσης και άλλο ένα El Clasico για την LaLiga!

Real Madrid will play Barcelona in the Copa del Rey semifinals.



Tough times ahead ? pic.twitter.com/Oiio67yDhz