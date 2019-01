Ο Σολάρι έβαλε στη… θέση του τον Γκουαρντιόλα

«Γιουβέντους, Μπάγερν Μπαρτσελόνα» είχε επιλέξει ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι και όλοι απορούσαν που δεν συμπεριέλαβε την Ρεάλ Μαδρίτης που κατάφερε το ανεπανάληπτο στο Τσάμπιονς Λιγκ την τελευταία τριετία!

Ο Σαντιάγκο Σολάρι κλήθηκε να απαντήσει εκ μέρους της «Βασίλισσας» και έβαλε τα πράγματα στη θέση τους: «Νομίζω ότι η παράλειψη της Ρεάλ Μαδρίτης έγινε σκοπίμως! Όμως δεν πρόκειται να μπω σε διαφωνία για τη μία δεκαετία ή την άλλη όταν η Ρεάλ Μαδρίτης είναι η κορυφαία ομάδα του αιώνα και της ιστορίας»

? Guardiola: "Who are the best teams in the last decade? Juventus, Bayern, Barcelona."



? Solari: "I think the omission of Real Madrid is deliberate. But we are not going to argue about one decade or another when Real Madrid is the best club of the century, and in history." pic.twitter.com/GNfm4kFBl3