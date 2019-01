Ο Μίλνερ αποβλήθηκε από τον... δάσκαλό του!

Ο διεθνής μέσος, ο οποίος στα τελευταία ματς έχει «επιστρατευθεί» από τον Γιούργκεν Κλοπ σε ρόλο δεξιού μπακ, λόγω των απουσιών, αντίκρυσε την κόκκινη κάρτα του διαιτητή Τζον Μος στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης του «Άνφιλντ», μετά από ένα σκληρό φάουλ στον Ζαχά.

Μέχρι εδώ τίποτα περίεργο, με εξαίρεση ότι ο Κλοπ πρέπει να βρει νέες... αλχημείες για να καλύψει τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα. Σήμερα, όμως, κυκλοφόρησε στα social media φωτογραφία του Μίλνερ σε παιδική ηλικία, μαζί με τον Τζον Μος. Για να αποκαλυφθεί στη συνέχεια, ότι ο διαιτητής υπήρξε δάσκαλος του διεθνή άσου σε δημοτικό σχολείο του Λιντς, ενώ ταυτόχρονα ήταν προπονητής της ομάδας στην οποία έπαιζε ο Μίλνερ! Μάλιστα, η Premier League επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της φωτογραφίας, που δείχνει τον νυν παίκτη της Λίβερπουλ στην μπροστινή γραμμή της ομαδικής φωτογραφίας, κρατώντας μια μπάλα και τον Μος πίσω από τους μικρούς ποδοσφαιριστές του.

