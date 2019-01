Η κορυφαία 11άδα, το σύστημα και ο «έρωτας» του Τουρέ

Ο 35χρονος Ιβοριανός που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό βρέθηκε προσκεκλημένος της τηλεοπτικής εκπομπής «Monday Night Football» (Sky Sports) και σήμερα όλη η Αγγλία ασχολείται με τις ατάκες του!

Ο Τουρέ επέλεξε ως αγαπημένο σύστημα ένα κάπως ανορθόδοξο 3-1-4-2 με τον Ινιέστα ανασταλτικό χαφ (!) κι έπειτα διάλεξε τους κορυφαίους συμπαίκτες που είχε στην καριέρα του…

Ερωτώμενος για απουσίες όπως οι Βλαντές, Τσάβι και Πικέ, ο Τουρέ απάντησε σχετικά: «Ο Μάρκες είναι δέκα φορές καλύτερος από τον Πικέ! Πιστέψτε με. Μπορεί ο κόσμος να μην τον θυμάται επειδή δεν έπαιξε στην Αγγλία αλλά ήταν ένας πολύ δυνατός αμυντικός. Αγαπούσα αυτόν τον παίκτη. Απ’ όλους αυτούς έμαθα και κάτι παίζοντας δίπλα τους» είπε ο Ιβοριανός μέσος ο οποίος χαρακτήρισε μέτριο τον Βαλντές εξηγώντας πως ποτέ δεν χρειαζόταν να κάνει πολλά πράγματα λόγω των παικτών που είχε η ομάδα της Μπαρτσελόνα.

Yaya Toure's ultimate XI belongs in an art gallery



Truly a sight to behold... pic.twitter.com/5yGXpVnLBC