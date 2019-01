Αυτές οι ομάδες θα πάρουν τον τίτλο στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα! (photos)

Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η τελευταία έρευνα του Διεθνούς Κέντρου Αθλητικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ.

Αναλύθηκαν η αγωνιστική παρουσία των ομάδων στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα, κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους της τρέχουσας σεζόν. Η έρευνα βασίζεται σε ένα μοντέλο, που εφαρμόστηκε στις σεζόν 2016/17 και 2017/18 και συμπεριλαμβάνει τα εύστοχα σουτ στην εστία, την κατοχή μπάλας, τα σουτ που έγιναν εντός περιοχής και την συγκομιδή βαθμών σε σχέση με τους …αναμενόμενους.

«Τα ευρήματα δείχνουν ότι η Μάντσεστερ Σίτι θα νικήσει τελικά την Λίβερπουλ στον τίτλο της αγγλικής Premier League», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στα άλλα πρωταθλήματα, τον τίτλο φαίνεται να κατακτούν, η Μπαρτσελόνα στην Ισπανία, η Γιουβέντους στην Ιταλία και η Παρί ΣΖ στην Γαλλία.