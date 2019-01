Μυθικό γκολ από το κέντρο από 17χρονο στην Αγγλία! (vid)

Ο διεθνής με την U18 των ΗΠΑ επιθετικός που πέρυσι έσπασε όλα τα ρεκόρ σκοράροντας 61 φορές με την ομάδα Νέων της Southend United πήρε το βάπτισμα του πυρός στην League One (γ΄ κατηγορία Αγγλίας) μπαίνοντας αλλαγή στον αγώνα με την Plymouth Argyle.

Λίγο μετά την είσοδό του και ενώ το παιχνίδι είχε μπει στις καθυστερήσεις ο πιτσιρικάς κέρδισε την κατοχή της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής, είδε τον αντίπαλο πορτιέρο εκτός θέσης και δίχως να το πολυσκεφθεί εκτόξευσε έναν πύραυλο με το δεξί του πόδι σκοράροντας ένα εκπληκτικό γκολ…

Take a bow Charlie Kelman. The US U-18 forward with a spectacular goal in League One for Southend United pic.twitter.com/Lk34jNsa2e