Μιούρα, ο γηραιότερος παίκτης του πλανήτη (photo)

Κι ενώ αρκετοί συνομήλικοι του είναι ...παππούδες, ο Ιάπωνας επιθετικός εξακολουθεί να παίζει ποδόσφαιρο και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο.

Ο ζωντανός θρύλος του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, ανανέωσε την συνεργασία του με την Γιοκοχάμα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα Β` κατηγορίας της Ιαπωνίας και λίγο αργότερα, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους φιλάθλους για την διαρκή στήριξη τους. Θέλω να προπονούμαι σε καθημερινή βάση. Και να παίζω όποτε το επιτρέπουν οι συνθήκες, απολαμβάνοντας κάθε λεπτό συμμετοχής».

Αυτή θα είναι η 34η (!) χρονιά του Μιούρα στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ενώ αξίζει να σημειωθεί, ότι το 2017 ο Ιάπωνας επιθετικός έγινε ο μακροβιότερος επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και ο γηραιότερος παίκτης που σκόραρε σε επαγγελματικό επίπεδο.

Από το 2005 ο Μιούρα -που έχει δηλώσει πως θέλει να παίζει μέχρι τα 60 (!)- ανήκει στην Γιοκοχάμα και στην χρονιά που ολοκληρώθηκε έπαιξε σε εννέα αναμετρήσεις χωρίς να σκοράρει.

✍️ Japanese striker Kazuyoshi Miura has signed a new deal with Yokohama FC. He turns 51 next month.



? 33 career seasons

⚽️ 231 career goals

?? 89 International Caps

? 9 trophies

? 1 Asian Footballer Of The Year



The oldest player to play a professional match! ? pic.twitter.com/b6wN0hDN2c