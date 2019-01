Η «κρυφή» μαγεία του Λίο Μέσι (video)

Όμως κόντρα στην άποψη των πολλών ότι όλα είναι μετρήσιμα στο λαοφιλέστερο άθλημα του πλανήτη, έρχεται το παρακάτω video με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Λίο Μέσι για να αποδείξει ότι η «μαγεία» και το ταλέντο δεν μπορούν να αποτυπωθούν στον απόλυτο βαθμό με ξερούς αριθμούς και στατιστικά στοιχεία.

Ο κορυφαίος για πολλούς ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος πέραν των γκολ, των εκτελέσεων, των ασίστ, των κερδισμένων φάουλ και φυσικά της επιτυχίας που έχει στο ένας με έναν, πασάρει μαγικά καθώς η διαίσθηση, η αντίληψη και η οπτική που έχει στο γήπεδο είναι κάτι μοναδικό. Και δεν αποτυπώνεται από της στατιστική, αλλά μόνο από την αντίληψη του καθενός για το ποδόσφαιρο…

Watch all these passes from Messi. None of them counted for anything. Stats won’t show you these. pic.twitter.com/cqLPgLjElb