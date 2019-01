Ζαν-Κλερ Τοντιμπό, το νέο στοίχημα της Μπαρτσελόνα

Ο 19χρονος (30/12/1999) σέντερ μπακ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στη μεσαία γραμμή, θα ενταχθεί στο δυναμικό των Καταλανών ως ελεύθερος, καθώς το συμβόλαιό του με τον γαλλικό σύλλογο λήγει στις 30 Ιουνίου.

Ο Τοντιμπό, ο οποίος γεννήθηκε στη Γαλλική Γουιάνα και είναι διεθνής με την εθνική ομάδα κάτω των 20 ετών της Γαλλίας, εντάχθηκε τον Ιούλιο του 2016 στα τμήματα υποδομής της Τουλούζ. Την τρέχουσα σεζόν έκανε -σε ηλικία 18 ετών- ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα στην αναμέτρηση της δεύτερης αγωνιστικής με την Μπορντό. Συνολικά μετράει 10 συμμετοχές στη φετινή περίοδο με την Τουλούζ, όλες στην αρχική ενδεκάδα.

Η τελευταία από αυτές ήταν στις 3 Νοεμβρίου με τη Στρασμπούρ, καθώς στη συνέχεια μπήκε στο... «ψυγείο», εξαιτίας της άρνησής του να υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο με την Τουλούζ.

Agreement with Jean-Clair Todibo (@jctodibo) for him to join the Club next season. ??https://t.co/L1Ejgvhg1f