Μπλεξίματα με το νόμο για Ρούνεϊ

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, ο Γουέιν Ρούνεϊ λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα, συνελήφθη μεθυσμένος στην κομητεία Λόυντουν, στην πολιτεία της Βιρτζίνια, ενώ προέβη και σε λεκτική επίθεση κατά τη διάρκεια του ελέγχου που του έγινε.

Φυσικά εις βάρος του Άγγλου επιθετικού σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου του επιβλήθηκε πρόστιμο και λίγο αργότερο αφέθηκε ελεύθερος.

#BreakingNews: DC United’s Wayne Rooney was arrested on public intoxication and swearing charges, sources tell @abc7news #MLS #DCUnited pic.twitter.com/W4KWnnDkcT