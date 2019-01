Ο πιο θεαματικός παίκτης της Premier League (video)

Το έγκυρο statsbomb ανέδειξε, λοιπόν, τον πιο θεαματικό παίκτη της Premier League στο πρώτο μισό της φετινής περιόδου μετρώντας επιτυχημένα τακουνάκια και «ποδιές»!

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι στην κορυφή της λίστας των πιο θεαματικών ποδοσφαιριστών της κορυφαίας Λίγκας του κόσμου βρέθηκε ο Εντέν Αζάρ της Τσέλσι ο οποίος είναι πρώτος με διαφορά σε επιτυχημένα τακουνάκια με 31 ενώ τον ακολουθεί ο Σαλάχ με 17!

Την ίδια ώρα ο Βέλγος έχει περάσει 4 φορές την μπάλα κάτω από τα πόδια αντιπάλου του και είναι δεύτερος στην σχετική λίστα πίσω από τους Ιβόμπι και Άντερσον των Άρσεναλ και Γουέστ Χαμ που προηγούνται με 5 «ποδιές»!

Αθροιστικά, πάντως, αν λάβει κανείς υπόψη τη θέση των παικτών και στις δύο κατηγορίες, πίσω από τον Αζάρ (σ.σ. έχει μία πρωτιά και μία δεύτερη θέση) ακολουθεί ο Φιρμίνο (16 τακουνάκια, 3 ποδιές) και μετά ο Σαχά (11 τακουνάκια, 3 ποδιές)…

WHAT. A. RUN. ??



Bobby's stunning second ? Arsenal... from every angle. ? pic.twitter.com/u8c30wm0I7