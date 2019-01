Το στατιστικό που «καίει» τον Σαλάχ (photo)

Το βαρύ πυροβολικό των «ρεντς» έκανε ελάχιστα πράγματα στο Emirates στην πρώτη ήττα της Λίβερπουλ στη φετινή σεζόν στην Αγγλία και πλέον μετράει μόλις ένα γκολ σε επτά παιχνίδια με τις 6 πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το γκολ του στο 5-1 επί της Άρσεναλ προήλθε από την άσπρη βούλα και συν τοις άλλοις στα συγκεκριμένα ματς έχει μετά βίας μία ασίστ.

Το ίδιο… ανύπαρκτη είναι η συγκομιδή του 26χρονου Αιγύπτιου απέναντι σε Παρί και Νάπολι στο Τσάμπιονς Λιγκ, αφού ούτε στα τέσσερα συγκεκριμένα ματς κατόρθωσε να βρει δίχτυα με αποτέλεσμα η Λίβερπουλ να φτάσει μια ανάσα από τον αποκλεισμό…

Mohamed Salah has now scored 1 goal in 7 games against the league's current top 6 sides. He's not scored against any team currently in the top 4.



❌ vs. Spurs

❌ vs. Chelsea

❌ vs. Man City

❌ vs. Arsenal

❌ vs. Man Utd

⚽ vs. Arsenal

❌ vs. Man City



??? pic.twitter.com/7mW0uuYHgM