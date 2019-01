Με απίστευτο γκολ επέστρεψε στις προπονήσεις της Άρσεναλ ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο νεαρός αμυντικός πήρε μέρος στο κανονικό πρόγραμμα και έκλεψε την παράσταση με την γκολάρα που σημείωσε.

? Welcome back to training, Dinos Mavropanos



What a strike ? pic.twitter.com/eSNoPNheNA