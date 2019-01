Η Ντόρτμουντ «βλέπει» τον αντι-Πούλισιτς (photo)

Οι πρωτοπόροι της Bundesliga που έχουν κάνει τις μεγαλύτερες πωλήσεις από το 2016 μέχρι σήμερα στην Γερμανία (σ.σ. πάνω από 330 εκ. ευρώ έσοδα) κατορθώνουν σχεδόν πάντα να καλύπτουν άμεσα τα κενά που δημιουργούνται!

Τώρα είναι έτοιμοι να πράξουν το ίδιο με την περίπτωση του Κρίστιαν Πούλισιτς. Σύμφωνα με τους Γερμανούς οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ προετοιμάζονται εδώ και μήνες για το συγκεκριμένο ενδεχόμενο και τώρα είναι έτοιμοι να δράσουν.

Σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας, ο Τοργκάν Αζάρ είναι πολύ ψηλά στη λίστα των βεστφαλών και σκοπεύουν μέχρι το καλοκαίρι να κάνουν κρούση στην Γκράντμπαχ που τον δεσμεύει με συμβόλαιο έως το 2020.

Ο 25χρονος αδερφός του σούπερ σταρ της Τσέλσι Εντέν κάνει εκπληκτική σεζόν φέτος έχοντας σκοράρει 9 φορές σε 17 εμφανίσεις στην Bundesliga ενώ έχει δημιουργήσει και 6 γκολ για τους συμπαίκτες του με ισάριθμες ασίστ.

