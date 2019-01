Μέισον Γκρίνγουντ, η μηχανή των γκολ της ομάδας Νέων της Μάντσεστερ (video)

Ο Πορτογάλος πήρε τον πιτσιρικά στην αποστολή για το πρόσφατο παιχνίδι κόντρα στην Βαλένθια στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Όμως σύμφωνα με όσους γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγματα στην Ακαδημία των «διαβόλων» ο 17χρονος στράικερ έπρεπε ήδη να παίρνει χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια της πρώτης ομάδας.

Πρόκειται για το σπουδαιότερο ταλέντο που έχει στα τμήματα υποδομής της η Μάντσεστερ και η ομάδα Νέων είναι… μικρή για να χωρέσει το ταλέντο του γεννημένου στη 1 Οκτωβρίου του 2001 Άγγλου επιθετικού.

Το αποδεικνύει με κάθε ευκαιρία! Το απέδειξε άλλη μία φορά κερδίζοντας μόνος του την πανίσχυρη Τσέλσι στο Youth Cup. Ο Γκρίνγουντ σημείωσε χατ τρικ και οδήγησε την ομάδα του στο 4-3 επί των Λονδρέζων που έχουν κατακτήσει τον θεσμό επί πέντε σερί χρόνια και ήταν το μεγάλο φαβορί και φέτος.

Ο αγγλικός Τύπος αναφέρει ότι στις εξέδρες του σταδίου είχε δώσει το παρών και ο υπηρεσιακός τεχνικός της Μάντσεστερ Μάικλ Κάρικ που εντυπωσιάστηκε από τον πιτσιρικά.

Ο σούπερ ταλαντούχος επιθετικός μετράει πλέον 22 τέρματα σε 19 εμφανίσεις με την ομάδα Νέων ενώ στο Youth League οδήγησε την Μάντσεστερ σε εύκολη πρόκριση σημειώνοντας 4 τέρματα σε 5 συμμετοχές!

