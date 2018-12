Κλοπ: «Παραλίγο να κλάψω με τον Σαλάχ...» (video)

Στο επιβλητικό 5-1 της Λίβερπουλ επί της Άρσεναλ η στιγμή που έμεινε χαραγμένη στον Γερμανό τεχνικό ήταν μία. Αυτή δεν αφορά στον τρόπο με τον οποίο οι «κόκκινοι» μπόρεσαν να αντιδράσουν όταν οι «gunners» προηγήθηκαν αλλά στον χαρακτήρα των παικτών του.

Σε μια φάση που πρέπει να αποτελέσει σεμινάριο και για τους νέους, ο Σαλάχ ο οποίος είναι και ο βασικός εκτελεστής της Λίβερπουλ έσπευσε να παραχωρήσει τη θέση του στον Φιρμίνο στο δεύτερο πέναλτι.

Ο Αιγύπτιος άσος έκανε... πίσω ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον Βραζιλιάνο φορ, που έγραψε ιστορία στην Premier League, να κάνει το χατ τρικ.

«Ο Σαλάχ άφησε το πέναλτι στον Φιρμίνο και παραλίγο να κλάψω. Ήταν σημαντικό για εκείνον, όλοι ξέρουμε πόσο θέλει να σκοράρει ο Μο σε τέτοιες περιπτώσεις. Να το αφήνεις, όμως, στον συμπαίκτη σου είναι», ήταν τα λόγια του Κλοπ.

How Mohamed Salah almost brought Jurgen Klopp to tears. pic.twitter.com/hkuwbzxtGt