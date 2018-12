ΕΠΟΣ: Η κορυφαία 11άδα των 90s θα ήταν πραγματικά ασταμάτητη! (photo)

Για τρεις εβδομάδες χιλιάδες νοσταλγοί του πρόσφατου ποδοσφαιρικού παρελθόντος και όχι μόνο… πονοκεφάλιασαν και κατέθεσαν την άποψή τους ώστε να βγουν οι κορυφαίοι των κορυφαίων των 90s!

Ανάμεσά τους και ένας παίκτης που το ελληνικό κοινό είχε την ευκαιρία να θαυμάσει από κοντά, αφού ο σπουδαίος Ριβάλντο φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ.

Η ενδεκάδα ξεκινάει από το «βουνό» Σμάιχελ στα γκολπόστ με άμυνα από γρανίτη των Μπαρέζι, Νέστα, Μαλντίνι, Καφού, «εξάρι» τον πληθωρικό Βιεϊρά σε δημιουργικό ρόλο δίπλα του τον Ζιντάν και πτέρυγες τους Φίγκο και Ριβάλντο! Στη γραμμή πυρός το ονειρικό και συνάμα «φονικό» δίδυμο Μπατιστούτα και Ρονάλντο…

You've voted in your thousands... it's had the world on the edge of their seats... but after 3 weeks of suggestions and polls we are pleased to announce the final #Greatest90sXI! @MyGreatest11 pic.twitter.com/VSdIGws7WH