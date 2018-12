Ο εκτελεστής της Λίβερπουλ Χάρι Γουίλσον και ο Μέσι (video)

Ο διεθνής επιθετικός που έχει κερδίσει μια θέση στην καρδιά των «ρεντς» με το γκολ του και τον πανηγυρισμό του κόντρα στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο League Cup, σκόραρε εκ νέου με φανταστική εκτέλεση φάουλ επί της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

Δείτε και από μια άλλη γωνία την εκπληκτική εκτέλεση του άσου της Λίβερπουλ που αγωνίζεται δανεικός στην ομάδα του Φρανκ Λάμπαρντ.



Harry Wilson needs to calm down a little ?? #dcfc pic.twitter.com/7NXGdmsldA

— Rams Updates (@RamsUpdates_) 26 Δεκεμβρίου 2018

Ο Γουίλσον που είναι ένα από τα σπουδαιότερα ταλέντα που ξεπήδησαν τα τελευταία χρόνια από την Ακαδημία των «ρεντς» έφτασε τα 7 γκολ τη φετινή σεζόν, αλλά τα 6 εξ αυτών είναι εκτός περιοχής.

Ο νεαρός Ουαλός με το εξαιρετικό αριστερό πόδι έχει περισσότερα γκολ εκτός περιοχής από κάθε άλλο παίκτη στην Championship.



.@harrywilson_ has scored 7⃣ goals in his last 1⃣1⃣ @SkyBetChamp apps for @dcfcofficial

A League high 6⃣goals from outside the box ?

A League high 3⃣ goals from direct free-kicks ? pic.twitter.com/AjRAl0rv9u — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 26 Δεκεμβρίου 2018

Οι εμφανίσεις του έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στον κόσμο των «ρεντς» και κάποιοι έφτασαν να συγκρίνουν το αριστερό του με τον Λίο Μέσι, ο οποίος έχει ένα γκολ λιγότερο εκτός περιοχής στα ματς της LaLiga!