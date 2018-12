Ένας θρύλος της Τσέλσι στην Ακαδημία των «μπλε» (photo)

Συμφώνησε με έναν θρύλο του συλλόγου προκειμένου να αναλάβει πόστο προπονητή στις ακαδημίες των «μπλε».

Πρόκειται για τον Τζο Κόουλ που αγωνίστηκε στην Τσέλσι από το 2003 μέχρι 2010. Την εποχή της ακμής των Λονδρέζων τόσο στο αγγλικό πρωτάθλημα όσο και στην Ευρώπη.

We are pleased to confirm that Chelsea legend Joe Cole will return to the club in 2019 as a technical academy coach.