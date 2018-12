Ρέινιερ Ζέσους, ένας 16χρονος αξίας 70 εκ. ευρώ (vid)

Ο 16χρονος Ρέινιερ Ζέσους που σκόραρε το νικητήριο γκολ στον τελικό του πρωταθλήματος Κ17 της Βραζιλίας έχει ήδη τραβήξει τα βλέμματα των κορυφαίων ομάδων ποδοσφαίρου της Ευρώπης και μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να πάρει τη μεγάλη απόφαση!

Άλλωστε και ο 18χρονος Βινίσιους είχε συμφωνήσει και κλείσει στην Ρεάλ Μαδρίτης στα 17 του αλλά παρέμεινε στην Φλαμένγκο μέχρι να ενηλικιωθεί πριν κάνει το βήμα στη «Βασίλισσα».

Μάντσεστερ Σίτι, Γιουβέντους, Ρόμα, Λίβερπουλ έχουν στείλει ήδη ανθρώπους τους να τσεκάρουν το wonderkid της Φλαμένγκο που έχει ρήτρα στο συμβόλαιό του 70 εκ. ευρώ! Στις ισχυρές υποψηφιότητες για το «10αρι» της Εθνικής Βραζιλίας Κ17 είναι και η Ρεάλ που έχει εξαιρετικές σχέσεις μετά τα 45 εκ. ευρώ που έδωσε για τον Βινίσιους!

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης είχε προσπαθήσει να κάνει δικό της και τον Πακουέτα, αλλά η Μίλαν έδρασε πιο γρήγορα και αποφασιστικά και τον έκανε δικό της με 35 εκ. ευρώ.

Ο πρώην πρόεδρος της Φλαμένγκο Κλέμπερ Λέιτε αποκάλυψε δυνατό μπάσιμο της Λίβερπουλ για Ρέινιερ με τις δύο ομάδες να έχουν ήδη καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Globoesporte: Real Madrid’s interested in 16-year old Reinier Jesus Carvalho (€70m buy-out clause), the latest star of Flamengo’s academy.https://t.co/KXiFPNECOU