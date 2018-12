Serie A: Διακοπή του πρωταθλήματος θέλει ο πρωθυπουργός

Αφιέρωμα: The Greek Freak - Best Of

14:30 Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εντυπωσιάζει για ακόμα μια χρονιά με τις εμφανίσεις του στον μαγικό κόσμο του NBA. Παρακολουθήστε σε επανάληψη τις καλύτερες στιγμές του Έλληνα άσου τη φετινή σεζόν. (Μιλγουόκι Μπακς - Σακραμέντο Κινγκς. Κανονική σεζόν. Περιγραφή: Ρήγας Δάρδαλης.)