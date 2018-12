Τιμά τους Κέιν και Σάουθγκεϊτ η Βασίλισσα

Τεράστια τιμή για του αγγλικό ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα για τους Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ και Χάρι Κέιν. Οι δυο άνδρες συμπεριελήφθηκαν στις τιμητικές διακρίσεις που θα απονείμει η Βασίλισσα Ελισσάβετ, για την προσφορά τους στην εθνική ομάδα της Αγγλίας, κυρίως στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας.

Εκεί όπου ο Σάουθγκεϊτ με την καθοδήγησή του και ο Χάρι Κέιν με τα τέρματά του, οδήγησαν τα «τρία λιοντάρια» ένα βήμα από τον τελικό της διοργάνωσης.

Ο Κέιν, θα λάβει τον τίτλο του MBE (Member of British Empire) στις τιμές από τη Βασίλισσα, ενώ ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, θα πάρει τον τίτλο OBE (Office of the British Empire).