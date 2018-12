Μπαρτσελόνα: Παρουσίασε τον Μουρίγιο (vid)

Στην Μπαρτσελόνα θα αγωνίζεται και επίσημα ο Τζέισον Μουρίγιο! Ο Κολομβιανός αμυντικός μπορεί να είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα στη Βαλένθια (3 συμμετοχές), ο Ερνέστο Βαλβέρδε επιθυμούσε την απόκτησή του, για μια επιπλέον λύση στην άμυνα.

Ο Μουρίγιο θα βρίσκεται στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα» ως δανεικός από τις «νυχτερίδες», μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι, ενώ η οψιόν αγοράς έχει οριστεί στα 25 εκατ. ευρώ!

Το μεσημέρι της Πέμπτης, ο Κολομβιανός παρουσιάστηκε και επίσημα από τους ανθρώπους της Μπαρτσελόνα.

? When your biggest fan wanders in... ❤❤❤ #EnjoyMurillo ⚽️ pic.twitter.com/YxiXZcSUEy

Welcome, to your new home. ?#EnjoyMurillo pic.twitter.com/Z9xzPI5AQO