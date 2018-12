Συστήθηκε με γκολάρα ο 19χρονος Νικολό Ζανιόλο (video)

Ο Νικολό Ζανιόλο απέδειξε ότι δε λέγονται και γράφονται άδικα όλα αυτά για το τεράστιο ταλέντο του κάνοντας σεφτέ με ένα εκπληκτικό γκολ στην Serie A.

Ο 19χρονος επιθετικός μέσος της Ρόμα έβαλε το κερασάκι στο 3-1 της Ρόμα επί της Σασουόλο σκοράροντας το πιο όμορφο τέρμα της αγωνιστικής στην Ιταλία.

Ο διεθνής με την U21 της Ιταλίας ξεχύθηκε σε μια αντεπίθεση και αφού «κάθισε» στο χορτάρι τον τερματοφύλακα και έναν αμυντικό της Σασουόλο με τρομερή προσποίηση με «σκαφτό» έστειλε την μπάλα στα δίχτυα…

Ήταν το παρθενικό τέρμα του Ζανιόλο στο ιταλικό πρωτάθλημα, ενός παιδιού που είχε τεθεί αντιμέτωπο με την U19 της Ιταλίας κόντρα στην Εθνική Νέων της Ελλάδας στην περσινή Elite Round του EuroU19! Ο Ζανιόλο έκανε τα πρώτα του βήματα στην Ακαδημία της Φιορεντίνα, ακολούθησε η Βίρτους Εντέλα και μετά η Ίντερ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Primavera.

Η Ρόμα τον άρπαξε από τους «νερατζούρι» το περασμένο καλοκαίρι δίνοντας στην ομάδα του Μιλάνο 1 εκ. ευρώ και στον παίκτη εγγυήσεις ότι θα πάρει χρόνο στην πρώτη ομάδα. Μετράει ήδη 9 συμμετοχές στην Serie A ενώ έχει παίξει και στα 5 από τα 6 παιχνίδια του ομίλου του Τσάμπιονς Λιγκ που μετείχε η Ρόμα!

