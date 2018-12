Δεν θέλει πρωταθλήτρια τη Λίβερπουλ ο Ρούνεϊ! (vid)

Τη δική του... ευχή, έκανε ο Γουέιν Ρούνεϊ για τις μέρες των Χριστουγέννων. Ο Άγγλος επιθετικός που μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Έβερτον και μετατράπηκε σε θρύλο της Μάντσεστερ Γιουναίτεντ δήλωσε πως δεν θέλει να δει τη Λίβερπουλ να κατακτά το πρωτάθλημα!

«Μακάρι να μην το πάρει ούτε φέτος η Λίβερπουλ γιατί την τελευταία δεκαετία είναι η μοναδική ομάδα που έχει κάνει Χριστούγεννα στην κορυφή και έχει αποτύχει να πάρει τον τίτλο», δήλωσε με κάθε ειλικρίνια ο Ρούνεϊ.

