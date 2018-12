Η νύχτα... μέρα στη φιέστα της Ρίβερ (vid)

Στιγμές δόξες και απόλυτης χαράς ζει ο οργανισμός της Ρίβερ Πλέιτ! Το βράδυ της Κυριακής, στο γήπεδο της ομάδας, το «Μονουμεντάλ», χιλιαδές οπαδοί των «εκατομμυριούχων» γιόρτασαν μαζί με τους παίκτες και τον Μαρσέλο Γκαγιάρδο, την κατάκτηση του 4ου Copa Libertadores, στην ιστορία της ομάδας, που σίγουρα ήταν και το πιο... γλυκό!

Να θυμίσουμε πως στον τελικό του «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», που πέρασε μέσα από... 40 κύματα, η Ρίβερ επικράτησε της μισητής αντιπάλου, Μπόκα Τζούνιορς στην παράταση με 3-1.

Δείτε τα βίντεο από τους πανηγυρισμούς:

? River Plate had quite a party in Buenos Aires pic.twitter.com/l5idagQGej