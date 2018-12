Ρούντιγκερ: «Είμαστε ηλίθιοι» (vid)

Αδιανόητο φαντάζει για τον Αντόνιο Ρούντιγκερ το γεγονός πως η Τσέλσι κατάφερε να πάρει μεγάλη νίκη απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι και έφτασε να ηττηθεί από τη Λέστερ (1-0) στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Ο Γερμανός αμυντικός δεν ήθελε να πει πολλά μετά το ματς με τις «αλεπούδες» και το κακό αποτέλεσμα με το οποίο χάθηκε η ευκαιρία να μαζευτεί κάπως η απόσταση από την πρώτη τετράδα.

Αφού πρώτα έθιξε θέμα νοοτροπίας της ομάδας στο παιχνίδι κόντρα στο σύνολο του Κλοντ Πιέλ, είπε: «Ίσως ήταν θέμα αποτελεσματικότητας αλλά... είμαστε και ηλίθιοι»!

"Stupid" and a "lack of mentality"



Antonio Rudiger is fuming... pic.twitter.com/xLE9WzcjSS