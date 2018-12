Η «επιθετικότητα» του Σόλσκιερ τρελαίνει τους «Διαβόλους» (video)

Η χρυσή αλλαγή του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, ο άνθρωπος που συνδέθηκε με το θαύμα του τελικού του Τσάμπιονς Λιγκ κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου το 1999 Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επιστρέφει στο αγαπημένο του Μάντσεστερ ως προπονητής!

Ο 45χρονος Νορβηγός που οδήγησε την Μόλντε στην κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από τους «Διαβόλους» αναλαμβάνοντας για τρία χρόνια (2008-11) την U23 του συλλόγου που υπηρέτησε 11 χρόνια ως παίκτης.

Στην παρουσίασή του από τα αγγλικά Μέσα γίνεται αναφορά για έναν επιθετικογενή προπονητή, αντίθετης φιλοσοφίας απ’ αυτήν του Ζοσέ Μουρίνιο.

Αυτό και μόνο αρκεί στους φίλου της Μάντσεστερ για να χαρούν διπλά για τη συμφωνία του συλλόγου τους με τον Νορβηγό.

Ένα video από προπόνηση της Μόλντε με τον εκνευρισμένο Σόλσκιερ να σταματάει την άσκηση, φωνάζοντας στους παίκτες του να σουτάρουν για να σκοράρουν και να σταματήσουν τις πάσες, προκάλεσε ντελίριο στους φίλους του ιστορικού συλλόγου.

Βλέποντας τους παίκτες να αλλάζουν πάσες ο βετεράνος επιθετικός ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων: «Θα σουτάρει ποτέ κανείς; Βρίσκεστε 18 γιάρδες από την εστία και ακόμη αλλάζατε γ…νες πάσες! Σουτάρετε! Δε θα σκοράρετε ποτέ αν δε σουτάρετε…»

