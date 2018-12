Ολυμπιακός: Ο Μαρτίνς «τσεκάρει» την... ακαδημία με Άρη Αβάτου

Οχτώ νεαρούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές της ομάδας Νέων του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε στην αποστολή για τον αυριανό (19/12) αγώνα κυπέλλου κόντρα στον Άρη Αβάτου ο Πέδρο Μαρτίνς.

Συγκεκριμένα ο τεχνικός ηγέτης του Ολυμπιακού συμπεριέλαβε τους 99αρηδες Γιώργο Ξενιτίδη, Νίκο Πέιο τους 2000αρους Εμιλιάνο Μπουλάρι, Γιώργο Νεοφυτίδη, Αλέξανδρο Βοϊλη, Γιώργο Μαρίνο, τον γεννημένο το 2001 Απόστολο Μαρτίνη και τον «Βενιαμίν» Κωνσταντίνο Τζολάκη που του 2002!

Κάποιοι απ’ αυτούς μάλιστα διεκδικούν θέση ακόμη και στο αρχικό σχήμα αφού ο Μάρτινς θέλει να τσεκάρει τη δουλειά που γίνεται στην Ακαδημία και είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία.

Από εκεί και πέρα στην αποστολή των «ερυθρόλευκων» δίνουν το παρών και οι Χουτεσιώτης, Νικολάου, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Βρουσάι που επίσης προέρχονται από το φυτώριο του συλλόγου.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Άρη Αβάτου. / The squad players selected ahead of the match against Aris Avato FC. ?⚪️⚽️ #olympiacos #slgr #ARISAVOLY #squadlist pic.twitter.com/VY3mnEHuIi