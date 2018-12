Στον 19χρονο Ντε Λιχτ το Golden Boy 2018 (photo)

Ο «Αίαντας» που κάνει εξαιρετική πορεία στο Champions League και στα νοκ άουτ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, είδε κι ένα δικό του παιδί να εξελίσσεται μέσα από τη διαδικασία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρόκειται για τον Ματίας Ντε Λιχτ που αναδείχτηκε κορυφαίος νεαρός παίκτης για το 2018. Ο 19χρονος που είναι και αρχηγός(!) του Άγιαξ κατάφερε να ξεπεράσει στην τελική ψηφοφορία ονόματα όπως οι Βινίσιους, Κουτρόνε, Αλεξάντερ-Άρνολντ και Κλάιφερτ.

Από τη διαδικασία εξαιρέθηκε ο Εμπαπέ καθώς ήταν στη λίστα για την Χρυσή Μπάλα.

