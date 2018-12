Το τρομερό μήνυμα της Μπαρτσελόνα για τους κανόνες παιχνιδιού (photo)

Αυτό δεν αφορούσε μόνο στους κανόνες του παιχνιδιού, αλλά και την φυσιολογική ζωή.

Ιδού οι 11 κανόνες που πρέπει να ισχύουν τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στην καθημερινότητα:

1. Ο κόσμος είναι ένα μεγάλο γήπεδο.

2. Όλοι μπορούν να παίξουν. Μαζί είμαστε μια φανταστική ομάδα.

3. Οι δύο ομάδες ας είναι μία. Δεν παίζουμε εναντίον κανενός, αλλά παίζουμε με άλλους.

4. Το σκορ δεν έχει καμία σημασία. Κερδίζουμε όταν διασκεδάζουμε και μαθαίνουμε.

5. Η μπάλα μπορεί να είναι από δέρμα, πλαστικό, χαρτί ή οτιδήποτε φανταστούμε.

6. Μπορούμε να ακουμπήσουμε την μπάλα με τα πόδια, τα χέρια, τις πατερίτσες, το αμαξίδιό μας.

7. Καμία ασθένεια δεν μας διαχωρίζει από την ομάδα.

8. Δεν παίζουμε με bullying. Παίζουμε με σεβασμό και είμαστε ενωμένοι.

9. Μπορεί να είμαστε πρόσφυγες, αλλά πάνω από όλα είμαστε παιδιά.

10. Είμαστε οι διαιτητές της δικής μας ζωής.

11. Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν μόνο για το παιχνίδι. Ισχύουν στο σπίτι, στο δρόμο, στο σχολείο, στη ζωή. Πάντα

?? Making Christmas a time for commitment, equality and solidarity. Through its @FundacioFCB, Barça is working to rewrite the rules to ensure that no child is left on the sidelines. ?

Discover the new rules at https://t.co/2avcqm033I#BarçaNewRules pic.twitter.com/Ao8aBcJhcX