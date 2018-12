Αυτός είναι ο σούπερ «μπέμπης» της Γιουνάιτεντ! (photos)

Ο τεχνικός ηγέτης των «διαβόλων» Νίκι Μπατ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 74΄ τον σούπερ ταλαντούχο Σόλα Σορτάιρ ο οποίος έσπασε όλα τα ρεκόρ στον κορυφαίο θεσμό Υποδομών κάνοντας ντεμπούτο σε ηλικία 14 ετών και 314 ημερών.

Ο Σορτάιρ πήρε το ρεκόρ του μικρότερου παίκτη στην ιστορία του θεσμού από τον Μάιλ Σβίλαρ της Μπενφίκα που πέρυσι είχε καταφέρει να γίνει ο νεότερος τερματοφύλακας στο Τσάμπιονς Λιγκ πιάνοντας μάλιστα και πέναλτι εναντίον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο δεξιοπόδαρος εξτρέμ που κατάγεται από την Νιγηρία, αγωνίζεται με την ομάδα Νέων της Γιουνάιτεντ στο αντίστοιχο πρωτάθλημα U19 στην Αγγλία και είναι διεθνής με τις μικρές Εθνικές των Άγγλων. Περιγράφεται ως «σπουδαίο ταλέντο» και στην Μάντσεστερ έχουν τεράστιες προσδοκίες.

Από εκεί και πέρα, ντεμπούτο στο Youth League πραγματοποίησε και ο 16χρονος Χάρβεϊ Νέβιλ, γιος του βετεράνου άσου της Μάντσεστερ Φιλ Νέβιλ που εκτελεί χρέη προπονητή στην Εθνική Γυναικών της Αγγλίας.

