Λίβερπουλ: Για πάντα «κόκκινος» ο Τζο Γκόμες!

Με τη φανέλα της Λίβερπουλ θα αγωνίζεται, μέχρι το 2024 ο Τζο Γκόμες! Ο 21χρονος αμυντικός, που αυτή την περίοδο βρίσκεται εκτός αγωνιστικής δράσης, εξαιτίας ενός τραυματισμού, δήλωσε αμέσως μετά τις υπογραφές:

«Έχω ξαναπεράσει δύσκολη περίοδο με τραυματισμό και θα το ξανακάνω γιατί θέλω να επιστρέψω πιο δυνατός».

