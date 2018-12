Μπαρτσελόνα: Το νέο «διαμάντι» της Μασία (videos+photos)

Το επαγγελματικό ντεμπούτο του 19χρονου Ρίκι Πουίγκ ήταν αντάξιο των τεράστιων προσδοκιών που έχουν όλοι στην Μπαρτσελόνα για το «διαμάντι» της Μασία.

Στο παιχνίδι κυπέλλου κόντρα στην Λεονέσα, ο Ερνέστο Βαλβέρδε έριξε στον αγωνιστικό χώρο τον ύψους μόλις 1,69 πιτσιρικά στο 55΄ και λίγο αργότερα με μαγική ασίστ έδωσε την ευκαιρία στον Ντένις Σουάρες να διαμορφώσει το τελικό 4-1.

19-year-old Riqui Puig made his official debut for @FCBarcelona yesterday. Decent assist, too!#RiquiPuig #Barcelona pic.twitter.com/BxZSMdz45p