Παρελθόν από τη Σαουθάμπτον ο Χιούζ

Τέλος από τη Σαουθάμπτον ο Μαρκ Χιούζ! Η διοίκηση των «αγίων» αποφάσισε να λύσει τη συνεργασίας της, με τον έμπειρο Ουαλό τεχνικό, καθώς η ομάδα παραμένει στη ζώνη του υποβιβασμού, παρά το 2-2 με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο 55χρονος Ουαλός τεχνικός είχε αναλάβει το Μάρτιο του 2018 μετρώντας μόνο 5 νίκες σε 27 ματς στον πάγκο της ομάδας.

#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mark Hughes.



Full statement: pic.twitter.com/EisJf8c2gb