Ρίβερ-Μπόκα: Συνελήφθη η οπαδός που έζωσε με φωτοβολίδες το κοριτσάκι! (video)

Την επ’ αόριστον αναβολή του δεύτερου τελικού του Copa Libertadores, ανάμεσα στη Ρίβερ Πλέιτ και την Μπόκα Τζούνιορς, προκάλεσαν τα όσα τραγικά συνέβησαν, πριν από το παιχνίδι, με τους οπαδούς των «εκατομμυριούχων» να σπάνε το πούλμαν της Μπόκα, που είχε ως αποτέλεσμα των τραυματισμό 5 ποδοσφαιριστών!

Μια από τις πιο θλιβερές στιγμές, των απίστευτων γεγονότων που έλαβαν χώρα στους δρόμους του Μπουένος Άιρες, που δείχνει την απόλυτη τρέλα που επικρατεί, για το παιχνίδι, ήταν αυτή που μια μητέρα, οπαδός της Ρίβερ, έζωσε με φωτοβολίδες ένα μικρό κοριτσάκι, προκειμένου να τις περάσει χωρίς έλεγχο στον «Μονουμεντάλ».

Η εικόνα έκανε τον γύρο του κόσμου, με τις Αρχές της Αργεντινής να βρίσκουν και να συλλαμβάνουν την γυναίκα αυτή, που κινδυνεύει με φυλάκιση δυο έως έξι ετών, αλλά και με αφαίρεση της κηδεμονίας του μικρού κοριτσιού!

Here's a River Plate supporter attaching flares to a young girl in order to get them into the stadium. pic.twitter.com/fLNuV0QuI3