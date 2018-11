Τσέλσι: Για πάντα «μπλε» ο Καντέ!

Θα… τρέχει για την Τσέλσι μέχρι το 2023 ο Καντέ! Ο Γάλλος αμυντικός μέσος αποτελεί από το 2016, τον σημαντικότερο ποδοσφαιριστή των «μπλε» μαζί με τον Εντέν Αζάρ, συμβάλλοντας τα μέγιστα στο πρωτάθλημα του 2017.

Παράλληλα, την ίδια χρονιά είχε ψηφιστεί και πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της σεζόν! Συνολικά με την Τσέλσι έχει πραγματοποιήσει 105 συμμετοχές, έχοντας σκοράρει και 4 γκολ!

We have some great news…



✍️ @nglkante has signed a new contract!#Kante2023https://t.co/FTN6Uy2vmB