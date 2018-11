Λίβερπουλ: «Έδεσε» τον Μανέ! (video)

Ρίχνει… άγκυρα στη Λίβερπουλ ο Σαντιό Μανέ! Ο Σενεγαλέζος επιθετικός, που έχει εξελιχθεί σε μια αναντικατάστατη μονάδα στην καλοδουλεμένη «μηχανή» του Γιούργκεν Κλοπ, ανανέωσε τη συνεργασία με τους «κόκκινους».

Η διοίκηση της Λίβερπουλ επιβράβευσε τον Μανέ για τις εντυπωσιακές του, εμφανίσεις (89 συμμετοχές, 40 γκολ), με αυξημένες οικονομικές απολαβές και συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι του 2023.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που ανανέωσα τη συνεργασία μου με τη Λίβερπουλ. Είναι μια σπουδαία μέρα για εμένα και τώρα ανυπομονώ για τη συνέχεια. Θα προσπαθήσω να βοηθήσω την ομάδα να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας και, ιδιαίτερα, να κερδίσουμε τρόπαια. Πάντα έλεγα πως όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία να έρθω στη Λίβερπουλ, δεν το σκέφτηκα καν.

Ήταν ο σωστός σύλλογος, στην κατάλληλη στιγμή και με τον κατάλληλο προπονητή. Ήρθα εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος. Πήρα την καλύτερη δυνατή απόφαση για την καριέρα μου», δήλωσε ο Μανέ μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης στην επίσημη ιστοσελίδα της Λίβερπουλ.

