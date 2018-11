Αποχαιρέτησε τα «Καγκουρό» ο Κέιχιλ! (photos & videos)

Τέλος εποχής για τον Τίμ Κέιχιλ! Ο σπουδαίος Αυστραλός μέσος πραγματοποίησε την τελευταία του, συμμετοχή, με την εθνική ομάδα της χώρας του, στο φιλικό παιχνίδι με αντίπαλο τον Λίβανο.

Ο πρώην μέσος της Έβερτον και νυν της ινδικής Jamshedpur, πέρασε ως αλλαγή στο 82ο λεπτό της αναμέτρησης, φορώντας τη φανέλα των «Καγκουρό» για 108η φορά και φυσικά γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο!

Συνολικά, με το αντιπροσωπευτικό του, συγκρότημα σημείωσε 50 γκολ, 5 εξ αυτών σε τελική φάση παγκοσμίου Κυπέλλου!