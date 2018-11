Nations League: Η εκπληκτική κίνηση του Φαν Ντάικ προς τον διαιτητή του Γερμανία-Ολλανδία (video)

Μπορεί η ένταση και οι παλμοί, σε κάθε αγώνα ποδοσφαίρου να βρίσκονται στα ύψη, όμως υπάρχουν στιγμές, που τα πάντα αφήνονται στην άκρη, εξαιτίας ενός προσωπικού δράματος.

Ένα τέτοιο ζούσε και ο διαιτητής του αγώνα της Γερμανίας με την Ολλανδία, για την τελευταία αγωνιστική του Nations League, Οβίντιου Χαντέγαν. Ο Ρουμάνος διαιτητής θρηνούσε τον θάνατο της μητέρας του κα αμέσως μετά το σφύριγμα της λήξης, ξέσπασε σε κλάματα.

Το γεγονός αυτό, το παρατήρησε αμέσως ο Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να πηγαίνει προς το μέρος του και να αγκαλιάζει τον διαιτητή! «Ξέσπασε και άρχισε να κλαίει διότι πρόσφατα πέθανε η μητέρα του. Του ευχήθηκα δύναμη και του είπα ότι διαιτήτευσε καλά. Ήταν μια μικρή κίνηση αλλά ελπίζω να βοήθησε», δήλωσε λίγο αργότερα ο κεντρικός αμυντικός της Λίβερπουλ.

Referee Ovidiu Hategan embraced by Virgil van Dijk after #GERNED. Hategan recently lost his mother.



Touching scenes ❤️pic.twitter.com/GOEYoPeA2R