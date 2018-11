Απίστευτο: Αποβλήθηκε για να δει Μπόκα-Ρίβερ! (video)

Για όλους του Αργεντίνους, αποτελεί εμπειρία ζωής να βρεθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μπόκα Τζούνιορς και τη Ρίβερ Πλέιτ. Πόσο δε μάλλον, αν πρόκειται και για τους τελικούς του Κόπα Λιμπερταδόρες!

Ένας απ’ αυτούς φαίνεται πως είναι ο Λεάντρο Παρέδες. Ο 24χρονος μέσος της Ζενίτ, κατηγορήθηκε από τους οπαδούς της ρωσικής ομάδας, πως αποβλήθηκε επίτηδες στο παιχνίδι με την Τέρεκ Γκρόζνι, προκειμένου να βρεθεί στο «Λα Μπομπονέρα» και να παρακολοθήσει το Superclasico!

O ίδιος βέβαια αρνήθηκε τις κατηγορίες λέγοντας: «Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο που είναι κακό για την ομάδα μου. Είναι κάτι που το... εφηύραν οι δημοσιογράφοι στην Αργεντινή και είναι ψέμα. Δεν πήρα κόκκινη κάρτα επίτηδες. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο».

Φυσικά, η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, καθώς ο Παρέδες ζήτησε και πήρε άδεια από τη Ζενίτ και βρέθηκε στις κερκίδες της έδρας της Μπόκα, ώστε να σταθεί δίπλα στην αγαπημένη του ομάδα, απέναντι στη μεγάλη της αντίπαλο!

So, there are some sections of the Zenit supporters who believe Leandro Paredes picked up a 2nd yellow on purpose this weekend so he could fly to Argentina to watch the Copa Libertadores Final next week.



Here’s the incident, what do you think? pic.twitter.com/cUeIRqPatA