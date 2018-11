Πόσο θεούλης ο Φάμπρεγκας: Έκλεψε μέτρα σε στημένο χρησιμοποιώντας τον αφρό! (vid)

O παίκτης της Τσέλσι δεν έχει προκαλέσει μέχρι σήμερα με τη συμπεριφορά του. Είναι κύριως μέσα στις τέσσερις γραμμές, χωρίς ποτέ να ξεφεύγει. Στο παιχνίδι ωστόσο με την Έβερτον είδαμε μια ύπουλη πλευρά του.

Ο Ισπανός άσος των «μπλε» πήρε το σπρέι του διαιτητή από εκεί όπου το είχε αφήσει και το μετακίνησε λίγο πιο μπροστά, προκειμένου να μπορέσει να στείλει καλύτερα την μπάλα στην περιοχή της ομάδας του Λίβερπουλ.

Cesc Fabregas picked up the spray and places it further forward to gain a yard at a free kick. ? pic.twitter.com/w75yvo4Rnv