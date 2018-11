Μας δουλεύει ο Νεϊμάρ: Έχει μπόνους αν δεν ΚΡΑΞΕΙ τον προπονητή του! (vid)

Θα μας τρελάνουν εκεί στην Παρί Σεν Ζερμέν. Δεν φτάνει που σκορπάνε αλόγιστα τόσα εκατομμύρια, το κάνουν και χωρίς λόγο.

Το Football Leaks ανακάλυψε μερικούς από τους πλέον τρελούς όρους στο συμβόλαιο του Νεϊμάρ και είναι τόσο εκνευριστικοί που θα πάθεις πλάκα.

-Παίρνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο έξτρα αν δεν ασκήσει κριτική στον προπονητή του.

-375 χιλιάδες ευρώ αν χαιρετά τους οπαδούς της ομάδας πριν και μετά τους αγώνες.

-2 εκατομμύρια ευρώ αν βγει μέσα στην τριάδα των Υποψηφίων της Χρυσής Μπάλας.

Some fascinating bonus clauses in #PSG player contracts.

Because of a lack of a fines system in Ligue 1, they pay players to behave:



E.g: Neymar,



*€2.5m/yr for not criticising manager's choices

*€375k/yr for greeting fans before/after games

*€2m for Balon D'Or top 3 finish pic.twitter.com/7KIbK4ysSX